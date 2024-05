Acusado de furto, homem é espancado por três suspeitos no Jardim Carioca

Homem, de 42 anos, foi espancado após ser acusado de um furto na região do Jardim Carioca, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (24). Pelo menos três pessoas teriam invadido a residência dele e passaram a atacá-lo com pedaço de madeira que causaram diversos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na rua Nara Leão. Na oportunidade, a Polícia Militar foi acionada e conversou com o morador espancado.

Quando chegaram pelo local, visualizaram diversos ferimentos no homem, como perfuração no braço esquerdo, uma lesão na testa e sangramento no nariz. O homem contou que os três suspeitos invadiram sua residência e passaram a acusar de um furto - ele afirmou que não conhece os indivíduos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento médico a vítima no local, mas ele foi transportado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

