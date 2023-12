Acusado de matar casal esfaqueado em SP é preso na fronteira

Washington Elias Reliquias de Sousa Sarment, 29, foi preso nesta sexta-feira (1°) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Ele é acusado de duplo homicídio realizado no dia 22 de novembro em Birigui (SP) e possuía mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu por volta de 11h30, durante a Operação Centro Seguro e Ano Paha, realizada do lado paraguaio da fronteira.

De acordo com o secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes, após cometer o crime, o suspeito tomou um ônibus e se deslocou até a região de fronteira, onde acabou preso. O rapaz é acusado de matar o casal Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22 anos, a golpes de faca.

O crime chocou o município do interior de São Paulo. Conforme a imprensa paulista, no dia 22 de novembro, os corpos de ambos foram encontrados um ao lado do outro amarrados apenas com lençóis e toalhas no pescoço.

Washington teria contado com a participação da companheira, que acabou detida e negou participação no duplo assassinato. Após a prisão do suspeito, o fato foi comunicado ao promotor de plantão na cidade paraguaia para os procedimentos cabíveis.

