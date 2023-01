Acusado de matar homem a facadas é preso após tentar fugir do GOI e da PM

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Militar conseguiram prender em flagrante Aparecido Lopes de Souza, de 51 anos, acusado de ter esfaqueado e matado Ronaldo Azevedo Fernandes, de 50 anos, na noite do último domingo (15) no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo informações acrescentadas no boletim de ocorrência, ele foi preso na manhã desta terça-feira (17), enquanto tentava fugir dos policiais em meio a mata existente na região da Vila Serradinho e do Jardim Aeroporto.

Ele chegou a retornar para a casa onde tudo aconteceu, na Rio Galheiro, para trocar de roupa e tentar despistar a polícia. Porém, familiares informaram os policiais que ele estaria ainda na região e principalmente na mata.

Conforme as informações, desde a noite de segunda-feira (16), o GOI e a PM estavam na caça de Aparecido. Em determinado momento, houve uma perseguição pela mata, mas ele conseguiu fugir devido à escuridão e ao acesso na mata na Avenida José Barbosa Rodrigues com a rua Vanderlei Pavão.

No entanto, pela manhã de hoje, policiais militares foram auxiliados a prestar apoio ao GOI e receberam a informação que o acusado do homicídio estaria vagando pela Avenida Duque de Caxias, quando foi abordado e alegou estar fugindo dos policiais do GOI, porque havia matado Ronaldo.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 7° Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e passará a responder pelo crime de homicídio simples. Aos policiais, ele alegou legítima defesa.



Aparecido é autor do homicídio contra Ronaldo. (Foto: WhatsApp/JD1 Notícias)

Relembre o caso - Ronaldo Azevedo Fernandes, de 50 anos, morreu na noite de domingo (15), após ser esfaqueado duas vezes por um desafeto, até o momento não identificado, de 51 anos, na rua Galheiro, na região do Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou que seu pai chegou com um sangramento na mão e no abdômen, mas logo caiu no chão e veio a óbito. Os familiares estavam presente no local.

