Acusado de matar homem após ele mexer com a sua mulher é preso

O autor dos golpes de faca que matou Antônio Marcos dos Santos, de 47 anos, na segunda-feira (20) foi preso horas depois pelas equipes da Polícia Civil de Caarapó, com apoio da Delegacia de Juti.

De acordo com as informações policiais, a vítima teria ‘mexido’ com a mulher do autor e por isso foi assassinado a facadas em um bar localizado na Rua 15 de Novembro, no centro de Caarapó.

A equipe de investigação, após ser cientificada pelo hospital de que um homem havia dado entrada na unidade com golpe de faca, vindo à óbito, deu início às diligências, obtendo êxito em identificar o autor do homicídio e testemunhas, bem como em apreender a faca utilizada para a prática do delito, encaminhando-os à Delegacia de Polícia Civil.

O autor, de 40 anos, está preso e à disposição da justiça.

