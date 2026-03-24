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Acusado de vÃ¡rios estupros em NaviraÃ­, homem Ã© preso em bairro de Dourados

Ele estava com um mandado de prisÃ£o em aberto

24 marÃ§o 2026 - 12h11Vinicius Costa
Homem foi conduzido para a delegaciaHomem foi conduzido para a delegacia   (Dourados News)

Acusado de cometer uma série de estupros em Naviraí, um homem, de 53 anos, foi preso durante a tarde desta segunda-feira, dia 23, na região oeste de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava com um mandado de prisão em aberto em razão dos diversos crimes sexuais cometidos, documento expedido pela 2ª Vara Criminal de Naviraí.

Segundo o site Dourados News, o suspeito foi localizado no bairro Jardim Novo Horizonte. Ao ser detido, ele foi conduzido para a sede da delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

A investigação foi conduzida pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí, que solicitou apoio ao SIG de Dourados após apontar para o paradeiro dele na cidade.

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