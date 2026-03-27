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Acusados de executar pintor vão a júri popular no dia 30 de março em Chapadão do Sul

Crime ocorreu em 2024, quando vítima foi morta a tiros na Rua dos Lírios

27 março 2026 - 16h11Vinicius Costa
Crime aconteceu no centro de Chapadão do SulCrime aconteceu no centro de Chapadão do Sul   (Chapadense News)

A dupla acusada de executar o pintor Elias Nascimento de Souza será levada a júri popular na próxima segunda-feira, dia 30, no Fórum de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Os réus respondem pelo homicídio ocorrido em outubro de 2024, quando a vítima foi morta a tiros enquanto andava de bicicleta pela Rua dos Lírios, no bairro Flamboyant. O crime, segundo as investigações, teria sido premeditado e executado em forma de emboscada.

Segundo o site Chapadense News, de acordo com as apurações, os suspeitos estavam em uma motocicleta e se aproximaram da vítima antes de efetuarem vários disparos à queima-roupa. Elias não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após o crime, os autores fugiram e o caso passou a ser investigado pelas polícias Civil e Militar, que reuniram elementos para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do homicídio.

O julgamento deve ocorrer ao longo da segunda-feira e será conduzido pelo Tribunal do Júri, responsável por analisar crimes dolosos contra a vida.

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