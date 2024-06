Acusados de participar de plano para atacar Moro são mortos dentro de penitenciária

Os ex-líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, e Reginaldo Oliveira de Sousa, o Rê, foram assassinados nesta segunda-feira (17) dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Os dois estavam presos e eram acusados de participar o plano de atacar o senador Sergio Moro (União-PR) e a família dele. Três presos assumiram a autoria das execuções de Nefo e Rê.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o caso foi registado no Plantão Policial de Presidente Venceslau, e os suspeitos foram isolados e devem responder pelo crime de homicídio. A polícia segue investigando o caso e a cadeia passa por perícia.

Uma das suspeitas é que os ex-chefes tenham sido executados a mando da facção.

