ADESgraça: Irmãs escondem quase 7kg de pasta base em caixas de suco em MS

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na região de Porto Morrinho, na ponte sobre o rio Paraguai na madrugada desta quarta-feira (22), duas irmãs bolivianas acabaram presas por tráfico de drogas

As estrangeiras estavam em um ônibus com 45 passageiros. Na fiscalização do compartimento de carga, os agentes da PRF encontraram duas sacolas, contendo três fardos de caixas de sucos totalizando 18 recipientes.

Pelo peso e cheiro, os policiais desconfiaram e confirmaram pela lista apresentada pelo motorista do ônibus, que as bagagens pertenciam às irmãs. No total, a PRF apreendeu 6,5 kg de droga.

De acordo com as suspeitas elas receberiam 3 mil dólares, equivalente a R$ 15 mil, para entregar a "encomenda" de La Paz/Bolívia no Terminal Rodoviário do Bresser, em São Paulo. As duas mulheres foram presas e levadas à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá.

Em caso de condenação judicial por tráfico de drogas, a pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também