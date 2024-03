Adolescente acaba detido apÃ³s invadir estabelecimento em Coxim

Um adolescente de 14 foi detido na manhã de sexta-feira (1º) em Coxim, cidade a 256 quilômetros de Campo Grande, após arrombar um estabelecimento, localizado na Rua Daniel Cesário, no Bairro Senhor Divino. As informações são do MS Todo Dia.

A polícia foi acionada pela empresa de Vigilância responsável pela segurança do local, que foi alertada de o arrombamento após o alarme do estabelecimento disparar.

Ao chegarem no local, o jovem não estava mais no estabelecimento, mas portando imagens do suspeito, a Guarnição de Radiopatrulha realizou rondas na região, localizando o adolescente próximo à Avenida Virgínia Ferreira.

Ao ser abordado, o adolescente confessou o crime e foi apreendido pela polícia.

