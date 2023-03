Adolescente acerta pescoÃ§o de amigo com garrafa de vidro durante briga em MS

Uma adolescente, de 15 anos, foi presa após acertar uma garrafada em um jovem, de 18 anos, durante a madrugada de domingo (12), em Rio Verde de Mato Grosso, região norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, ao chegar na Rua Barão do Rio Branco, na região central do município, as equipes fizeram contato com a vítima e o mesmo relatou que foi atingido ao intervir na briga entre a adolescente e seu amigo.

A menina o acertou com uma garrafa de vidro quebrada, fugindo em seguida. Os militares realizaram rondas pela região e a encontrando nas proximidades do local.

Por estar muito nervosa, a adolescente teve que ser contida já que não estava obedecendo às ordens da equipe policial. Ela foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado

