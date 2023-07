Adolescente acusa a mãe de vender sua virgindade por R$ 30 mil em Ribas

Uma mulher, de 36 anos, está sendo acusada de vender a virgindade da filha, de apenas 14, por R$ 30 mil para o gerente de uma fazenda no município de Ribas do Rio Pardo. A informação foi passada pela própria vítima as equipes do Conselho Tutelar da cidade.

Consta no boletim de ocorrência que o crime teria acontecido em meados de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, mas foi registrado apenas durante a noite de ontem (10), quando as conselheiras procuraram a Delegacia de Polícia Civil.

Durante seu relato, a vítima contou que sua mãe teria negociado sua virgindade pelo valor de R$ 30 mil, mas a mesma não soube informar se o valor chegou a ser realmente pago. O ‘comprador’ seria gerente de uma fazenda, onde o crime de estupro teria acontecido.

Para que o ato sexual fosse consumado, a mulher embriagava a própria filha. Além disso, a adolescente contou ainda que era explorada sexualmente já que sua mãe vendia fotos e áudios através de aplicativos de mensagem.

Às conselheiras, a menor disse ainda que sua mãe é uma pessoa violenta. Diante da situação, as equipes tomaram as medidas cabíveis, encaminhando a menina para a casa de uma tia, onde ela deve ficar mais segura.

Por conta da gravidade dos fatos narrados, foi solicitado ainda medidas protetivas a favor da adolescente. Ela passou por exames de lesão corporal e sexológico no IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, como estupro de vulnerável e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também