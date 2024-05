Adolescente agride conselheiras tutelares depois de ser pego furtando mercado

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido depois de ser pego tentando furtar um supermercado na rua Abílio Siqueira Campos, no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas durante a noite de terça-feira (28). Ele chegou a confessar ter cometido vários crimes.

Conforme as informações do site RCN 67, o adolescente foi flagrado e capturado por funcionários do local. Por ainda ser menor, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado, encaminhando-o para a unidade.

No entanto, durante o trajeto, ele passou a agredir as conselheiras com socos e cotoveladas. Diante da situação, a Polícia Militar precisou ser acionada para realizar a contenção do menor.

As conselheiras contaram que o adolescente é ‘problemático’ e já teria cometido outros delitos, que ele se vangloriou de ter feito ao promotor de justiça da cidade.

Em audiência, ele contou já ter batido na mãe, furtado R$ 3 mil de um imóvel, ter cometido badernas e furtos contra uma cantina de uma escola estadual onde era aluno, mas foi expulso.

Segundo as conselheiras, o promotor de justiça Luciano Anechini Lara, solicitou à justiça de Mato Grosso do Sul, a internação do menor na Unidade Educacional Infracional (UNEI), mas até o momento a justiça não expediu a ordem de internação.

O menor foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde confirmou todas as acusações e outros atos infracionais. O delegado expediu a internação em flagrante do menor, que foi levado a sela isolada da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde espera apresentação na Vara da Infância e Juventude.

