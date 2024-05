Adolescente atropelado por S10 morre na Santa Casa de Campo Grande

O adolescente, identificado como Vitor Daniel de 16 anos, que havia sido atropelado por uma S10 na noite de segunda-feira (20), faleceu no Hospital da Santa Casa onde estava internado.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a morte foi confirmada pela família que chegou a fazer uma vakinha nas redes sociais para realizar o velório e enterro do rapaz. “Meu filho sofreu um acidente na segunda-feira e na terça-feira foi declarado morte cerebral. Venho através desta pedir ajuda para realizar o enterro dele, pois não temos condições de arcar com as despesas”, diz a descrição do pedido de ajuda.

Atropelamento – Relatos apontam que o adolescente descia a rua Chain Jorge e não parou devidamente no cruzamento com a rua Querubina García Nogueira, que era a preferencial e a pista por onde a caminhonete seguia.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo após ser atingido e ser arremessado contra o asfalto. O condutor da caminhonete nada teria sofrido no impacto do acidente.

Após a colisão, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, que ficou em estado grave devido aos vários ferimentos pelo corpo.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde faleceu no dia seguinte.

Veja o vídeo do atropelamento:

