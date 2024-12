Adolescente com bicicleta elétrica é atingida por porta de carro cai e é atropelada na rua

Uma adolescente de 17 anos que seguia pela avenida Eloy Chaves no Bairro Jardim Cangalha em Três Lagoas, foi atropelada e teve ferimentos graves na tarde de sábado (14).

Segundo a Rádio Caçula, o acidente aconteceu quando o motorista de um VW Gol, que estava estacionado na Avenida, abriu a porta do carro sem perceber a aproximação da jovem pela via. Ao ser atingida pela porta, a menor ela perdeu o controle do veículo, derrapou e caiu no meio da Avenida.

em seguida, um outro carro que trafegava pela via atingiu a adolescente. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

A adolescente sofreu uma fratura no braço, escoriações em várias partes do corpo e ferimentos graves nas pernas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora para receber atendimento médico.

O caso foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que deverá investigar as circunstâncias do acidente.

