Adolescente compra celular sem a permissão dos pais e é agredida em Dourados

Uma adolescente, de 16 anos, foi agredida pelos pais durante a tarde de quarta-feira (20), no estabelecimento comercial da família onde a vítima trabalha, localizado na Avenida José Roberto Teixeira, no bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a briga de família começou após a menor comprar um celular sem a permissão dos pais. Irritado, o genitor da menina desferiu um soco em seu rosto, causando uma lesão no olho da vítima.

Enquanto isso, sua mãe a agrediu com mordidas no braço, deixando marcas visíveis. Segundo o Dourados News, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como maus-tratos.

