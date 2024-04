Adolescente de 13 anos é dopada e estuprada em Três Lagoas

Uma adolescente, de 13 anos, foi dopada e estuprada durante a segunda-feira (15), no Bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. Um homem acabou sendo preso e um adolescente foi apreendido.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, os adolescentes seriam amigos. O menino então convidou a vítima para ir a residência do suspeito, sendo que no local, ela foi dopada e estuprada.

Apesar de estar desorientada, a menina conseguiu tirar uma foto do homem. Depois de ser abusada, ela foi deixada no meio da rua, próximo a uma casa.

Tonta e cambaleando, a vítima conseguiu pedir ajuda a alguns amigos, que estavam pela vizinhança. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados para acompanhar a ocorrência.

A adolescente foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi medicada. Enquanto isso, os policiais realizaram diligências pela região, até que localizaram os suspeitos.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram droga. Os dois foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também