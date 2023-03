Adolescente de 14 anos desaparece no Rio Aquidauana

Um adolescente, de 14 anos, desapareceu enquanto nadava no Rio Aquidauana, durante a tarde de domingo (5). Ele esta sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme o site O Pantaneiro, o pedido de ajuda só chegou à noite. Hoje (6), as equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para à região do possível afogamento, conhecido como curva do Santo Antônio, em Aquidauana, para iniciar os trabalhos.

Duas embarcações são usadas nas buscas. Uma equipe da Polícia Civil também esta acompanhando o caso de perto.

