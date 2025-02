Adolescente de 14 anos morre após matar borboleta para injetar no corpo igual droga

Davi Nunes Moreira, de 14 anos, morreu depois de triturar uma borboleta e injetar no próprio corpo usando uma seringa. O falecimento do rapaz aconteceu na quarta-feira (12), no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), no sudoeste da Bahia.

Conforme o g1, Davi contou que amassou uma borboleta, misturou os restos do inseto com água e usou uma seringa para injetar o líquido na perna, porém, ele não explicou o motivo de ter feito isso.

O primeiro sintoma apresentado pelo adolescente foi um machucado na perna. Uma semana antes da internação, o pai do adolescente percebeu que o filho mancava e, ao questioná-lo, ouviu que ele havia se machucado enquanto brincava.

O pai levou Davi o Hospital Municipal de Planalto, onde eles moravam, depois que o menino vomitou. Davi ficou sete dias internado lá e, depois, foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), na mesma região do estado.

Após a morte do filho, quando foi arrumar a casa, o pai do adolescente encontrou a seringa citada pelo menino embaixo do travesseiro.

Para o site, especialistas detalharam que a manipulação de fluidos biológicos de insetos pode representar riscos sérios à saúde do ser humano. As borboletas, por exemplo, têm substâncias tóxicas que funcionam como mecanismo de defesa contra predadores.

Agora, o corpo do menor irá passar por exames necroscópicos, que poderão apontar a causa da morte. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

