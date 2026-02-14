Menu
Polícia

Adolescente denuncia estupro coletivo na casa de amiga em Dourados; dois foram detidos

Colega havia saído pouco antes da vítima chegar, deixando ela com os demais garotos

14 fevereiro 2026 - 12h32Luiz Vinicius
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Adolescente, de 15 anos, procurou a polícia durante a madrugada deste sábado, dia 14, acompanhada da mãe, para denunciar um caso de estupro coletivo que sofreu ao visitar uma amiga, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ela teria sido atacada por vários outros jovens que estavam na residência da colega, que havia saído instantes antes, deixando a vítima somente com os garotos.

Segundo o site Ligado na Notícia, a colega havia convidado a adolescente por meio de uma rede social e por volta das 18h de sexta-feira, dia 13, ela foi até a residência.

Chegando no local, ela foi recebida por alguns garotos, alegando que a amiga havia saído e insistiram para que ela esperasse pelo retorno dela. No entanto, nesse momento, ela foi levada para um dos quartos da casa.

Um dos envolvidos teria usado força física para manter relação sexual sem consentimento da adolescente, enquanto outros impediam ela de fugir e havia outros bloqueando a porta e a janela.

Após o ocorrido, ela deixou a casa e procurou ajuda com uma vizinha e depois conseguiu conversar com a mãe. Dois indivíduos, um de 18 e outro de 15, foram encaminhados para a delegacia.

O caso foi registrado como estupro coletivo, estupro de vulnerável.

