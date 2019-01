Adolescente é detido após efetuar disparos em aterro sanitário

Marcos Tenório com assessoria da PMA

Um adolescente de 14 anos com várias passagens foi apreendido em São Gabriel do Oeste, pela Polícia Militar Ambiental (PMA), o menor estava portando uma arma de fogo, que ele havia furtado horas antes.

A polícia foi acionada por trabalhadores do aterro sanitário da cidade, que ouviram disparos na região. Quando os militares chegaram no local, o adolescente jogou o revólver e seis capsulas deflagradas no lixo. O material foi apreendido, em seguida a equipe conseguiu apreender o autor.

Foi verificado pela polícia que o menor havia furtado o revólver calibre 38 da marca Rossi, horas antes em uma chácara na região. O adolescente possui uma ficha criminal extensa, são 12 atos inflacionais como roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

O adolescente infrator foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil da cidade, acompanhado por duas conselheiras tutelares.

