PMA surpreende infratores pescando com "toucas ninja"

Dois homens pescando com "toucas ninja" foram flagrados por policiais ambientais em São Gabriel do Oeste, na noite de sexta-feira (18). Eles estavam realizando pesca predatória no rio Coxim, na região conhecida como Pesqueiro do Dedé.

De acordo com a polícia, os homens foram avistados com os petrechos “João-bobos” proibidos durante a piracema. Um deles observou a chegada do policial e dirigiu a embarcação para margem do rio, tentando fugir pela mata. Eles dispensaram os peixes e até tentaram afundar a embarcação, para não deixar vestígios que pudessem identificá-los.

A equipe conseguiu resgatar a embarcação, e 20 boias (João-bobo), além de um aparelho de celular pertencente aos infratores. Diligências foram efetuadas pela região, porém, não foi possível prender os infratores que já foram identificados.

Eles responderão por crime ambiental de pesca predatória e também receberão multa administrativa de R$ 5.000,00 cada um.

