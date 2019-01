Dois homens são autuados pela PMA em R$ 26 mil

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Aquidauana realizaram fiscalização ambiental no município de Anastácio e autuaram nesta quinta-feira (3), dois indivíduos por furto e extração irregular de madeira e por uso de uma motosserra ilegal.

Os infratores de 19 e 26 anos, são residentes de Nioaque, e derrubaram 52 árvores da espécie aroeira na reserva legal (área protegida) de uma fazenda, pertencente a uma pecuarista, que fez à denúncia do furto e do crime ambiental à PMA. Eles utilizavam como transporte dos troncos, duas motocicletas que estavam no local da infração, quando os denunciados foram detidos na mata.

No local, também foram encontrados dois machados, vários galhos e postes, provenientes das árvores derrubadas. Além de não possuir autorização para a exploração da madeira e estarem furtando o material em propriedade alheia, a motosserra que utilizavam não possuía a Licença de Porte e Uso (LPU), que é a licença ambiental para transporte e utilização deste tipo de motosserra, o que se caracteriza crime.

As duas motocicletas, a motosserra, dois machados e a madeira que ainda se encontrava no local foram apreendidos. Os infratores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Eles responderão por crime ambiental de uso de motosserra sem documento ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção e por exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção. Além disso, responderão por furto, com pena prevista de um a quatro anos de detenção.

