Adolescente é detido após ser flagrado traficando cocaína em Fátima do Sul

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido ao ser flagrado traficando cocaína na cidade de Fátima do Sul. A detenção do menor aconteceu na última terça-feira (12).

Conforme as informações da Polícia Civil, após denúncias e informações de que o adolescente estaria realizando tráfico de drogas na cidade, a equipe policial efetuou abordagem e apreendeu, 25 gramas de cocaína.

As autoridades destacam ainda que as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas são umas das prioridades das equipes policiais de Fátima do Sul, já que o crime em questão resulta em diversos outros delitos, tais como furtos, roubos e homicídios.

