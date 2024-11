Adolescente é esfaqueado por desconhecido em Aquidauana

Um adolescente, de 16 anos, foi esfaqueado durante a madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Aeroporto, em Aquidauana. O autor do crime não chegou a ser localizado.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, depois de ser esfaqueado, o rapaz precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado consciente e orientado para uma unidade de saúde com um ferimento nas costas.

Para as autoridades, o adolescente não soube informar quem era o suspeito do crime ou qual seria a motivação da tentativa de assassinato.

Diante da situação, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

