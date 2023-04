Adolescente é espancada até desmaiar em casa de acolhimento

Uma adolescente precisou ser socorrida após apanhar até desmaiar em uma casa de abrigo, localizada em Corumbá, durante a noite de domingo (2). A outra envolvida na confusão acabou sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a autora teria batido na vítima por ter supostamente ouvido ela ‘conversando fiado a seu respeito’ e mesmo sem ter certeza partiu para cima da menina dando socos até fazer-la desmaiar.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em visível estado de choque, com escoriações no ombro direito e inchaço na nuca. Ela precisou passar por uma tomografia do crânio e ficou em observação no pronto-socorro.

Ainda conforme o site, funcionários da casa de acolhimento contaram que a autora é muito agressiva. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e deve ser investigado.

