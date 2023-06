Adolescente é espancado pelo padrasto ao tentar apaziguar discussão no Taveirópolis

Um adolescente, de 14 anos, foi espancado pelo padrasto, de 34 anos, na noite deste domingo (18), após tentar apaziguar uma discussão entre a sua mãe e o suspeito na Vila Taveirópolis. Quem denunciou as agressões foi o pai biológico da vítima, que procurou a delegacia para relatar o caso.

Segundo consta no registro policial, a agressão e confusão familiar teria ocorrido por volta das 20h30 na residência em que moram, quando o garoto tentou intervir na discussão que acontecia entre o casal, mas que o padrasto não teria gostado da reação da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima explicou que estava deitado para dormir e durante a discussão entre a mãe e o padrasto, a mulher decidiu dormir no quarto do filho - que também é da outra criança, de 5 anos, causando irritação do homem.

O adolescente, que estava deitado em um colchão no chão, recebeu os golpes em seu rosto do padrasto ao tentar intervir na situação, não conseguindo se defender dos socos.

Como resultado, a vítima ficou com lesões na boca. O garoto, a irmã mais nova e a mãe saíram de casa e foram para a residência da avó materna e de lá, contactaram o pai biológico da vítima, que decidiu procurar a polícia para denunciar o caso e requerer as providências necessárias.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

