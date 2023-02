Adolescente é flagrado estuprando a irmã de 8 anos e torturado pelos pais em MS

Um casal torturou o filho, de 13 anos, após flagrar ele estuprando a irmã, de apenas 8, na noite desta quinta-feira (16) na cidade de São Gabriel do Oeste. Ele foi espancado e queimado com garfo quente pelos pais.

De acordo com as informações policiais, os pais contaram que foram ao mercado deixando os filhos sozinhos em casa. Ao voltarem para casa, encontraram o menino pelado com o pênis ereto por cima da irmã.

Inconformada com a situação, a mãe deu uma surra no garoto. Em seguida, o pai do menino esquentou um garfo no fogão da residência e queimou o menino. Para fugir, ele saiu correndo da casa ainda sem roupa.

O menino foi encontrado horas depois, por uma equipe da CCR MSVia, caminhando na rodovia a caminho de Coxim. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender a ocorrência e para a polícia ele contou que teria sido pego pelos pais estuprando a irmã mais nova, dizendo também que foi torturado. Por conta dos ferimentos, o menor precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

Os pais acionaram a Polícia Militar e levaram a menina para o hospital, acompanhados de uma equipe do Conselho Tutelar. Ela apresentava rompimento e secreção nas partes íntimas.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o caso, que segue sendo investigado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também