Adolescente Ã© importunada sexualmente por homem ao sair de escola em Nova Andradina

Adolescente, de 15 anos, foi vítima de importunação sexual ao sair da escola, na região central de Nova Andradina, e o suspeito acabou detido pela Polícia Militar na quarta-feira (18).
O caso ocorreu após a jovem relatar que foi abordada por um homem que passou a dizer palavras de teor inapropriado e constrangedor enquanto ela deixava a unidade escolar.
Segundo informações do site Jornal da Nova, o suspeito ainda teria demonstrado intenção de se aproximar, o que fez com que a adolescente buscasse abrigo em um estabelecimento comercial próximo, onde pediu ajuda.
Com base nas características informadas, a Polícia Militar realizou buscas na região e localizou o homem. Durante a abordagem, ele confirmou que havia se dirigido à vítima.
Diante da situação, o suspeito e a adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados pela responsável pela menor, para as providências legais.Reportar Erro