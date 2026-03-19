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PolÃ­cia

Adolescente Ã© importunada sexualmente por homem ao sair de escola em Nova Andradina

Suspeito, que foi detido pela PM, comeÃ§ou a dizer palavras de teor inapropriado e constrangedora

19 marÃ§o 2026 - 15h55Vinicius Costa

Adolescente, de 15 anos, foi vítima de importunação sexual ao sair da escola, na região central de Nova Andradina, e o suspeito acabou detido pela Polícia Militar na quarta-feira (18).

O caso ocorreu após a jovem relatar que foi abordada por um homem que passou a dizer palavras de teor inapropriado e constrangedor enquanto ela deixava a unidade escolar.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o suspeito ainda teria demonstrado intenção de se aproximar, o que fez com que a adolescente buscasse abrigo em um estabelecimento comercial próximo, onde pediu ajuda.

Com base nas características informadas, a Polícia Militar realizou buscas na região e localizou o homem. Durante a abordagem, ele confirmou que havia se dirigido à vítima.

Diante da situação, o suspeito e a adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados pela responsável pela menor, para as providências legais. 

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