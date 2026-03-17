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PolÃ­cia

Adolescente morre em confronto com a PolÃ­cia Civil em Dourados

AÃ§Ã£o policial tinha como alvo suspeitos do assassinato de Marcos Freire, conhecido como "Maricota"

17 marÃ§o 2026 - 12h11Vinicius Costa
Local onde aconteceu a operação e o confronto em DouradosLocal onde aconteceu a operaÃ§Ã£o e o confronto em Dourados   (Dourados News)

Vinicius Ricardo Pereira da Silva, de 16 anos, morreu na manhã desta terça-feira (17) durante um confronto com a Polícia Civil na Rua Manoel Rasselem, antiga W-20, no Jardim Água Boa, em Dourados. O jovem foi baleado ao reagir à presença dos agentes que cumpriam um mandado de busca.

A ação policial tinha como objetivo localizar suspeitos envolvidos no assassinato de Marcos Freire, de 50 anos, conhecido como “Maricota”. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16), quando a vítima chegava ao presídio semiaberto da cidade para o pernoite.

Segundo informações do site Dourados News, ao chegar à residência indicada pelos investigadores, os policiais foram recebidos com resistência, o que resultou em uma troca de tiros.

O adolescente foi atingido durante o confronto. Equipes de socorro foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo a polícia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a participação de outros envolvidos e as circunstâncias exatas do confronto.

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