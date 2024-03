Adolescente morre em unidade de saÃºde apÃ³s ser esfaqueado no Nova Lima

O adolescente Adryan Rodrigues, de 17 anos, foi morto com golpes de faca na madrugada deste domingo (3). O caso aconteceu na região do Nova Lima, em Campo Grande, e a vítima chegou a invadir uma residência para pedir socorro, antes de ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, onde faleceu após não resistir os ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no qual a reportagem teve acesso, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de esfaqueamento, mas ao chegar no local, encontrou apenas uma testemunha, um morador que relatou momentos antes do adolescente ser levado para a unidade de saúde.

O homem informou para os militares que a vítima invadiu sua residência com um ferimento na região do tórax pedindo por socorro. Porém, alguns minutos depois, um veículo Volkswagen Gol, de cor vermelha, socorreu a vítima e a testemunha não conseguiu identificar quantas pessoas estavam no carro.

Posteriormente, a mesma equipe da Força Tática foi acionada para comparecer ao UPA Nova Bahia, pois uma pessoa havia dado entrada com ferimento típico de esfaqueamento. Em contato com a equipe médica, os policiais receberam a informação que Adryan não havia resistido e falecido na unidade de saúde.

A causa da morte, conforme relatada pela médica que atendeu o adolescente, foi proveniente de um golpe de faca na região torácica.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

