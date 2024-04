Adolescente sofre acidente ao fugir da polícia depois de furtar moto

Um adolescente, de 16 anos, sofreu um acidente de trânsito ao tentar fugir com a moto que furtou durante a noite de terça-feira (23), na rua Joaquim Alves Taveira com a Albertino de Matos, em Dourados.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, a moto Honda Titan CG de um comerciante, de 39 anos. Depois do furto, o proprietário do veículo acionou a Guarda Municipal.

Enquanto as equipes faziam patrulhamento nas ruas, as equipes avistaram a moto e tentaram realizar uma abordagem. Porém, ao ver a guarnição, o adolescente começou a fugir, pilotando perigosamente.

Durante a fuga, ele perdeu o controle de direção e colidiu contra uma Fiat Strada. Por conta do acidente, ele teve ferimentos pelo corpo, precisando ser socorrido e levado até um hospital.

Depois do atendimento médico, o rapaz foi levado para à Delegacia de Polícia Civil. Por ser menor de idade, o adolescente responderá em liberdade.

