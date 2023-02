Adolescentes, de 13 e 16 anos, são estupradas voltando do carnaval

Duas adolescentes, de 13 e 16 anos, foram vítimas de estupro enquanto voltavam do carnaval durante a madrugada desta terça-feira (21), na cidade de Nova Andradina. Os autores, dois jovens de 20 e 22 anos, estão presos por suspeita de ter cometido o crime.

Conforme o Jornal da Nova, os dois homens estavam em um Ford Fusion quando abordaram as meninas na Praça Geraldo Mato Lima, conhecida na região como ‘Praça das Águas’. Eles mandaram as duas entrarem no veículo.

Já dentro do carro, os autores levaram as meninas para um lugar escuro. Uma das adolescentes, de 13 anos, foi obrigada a ficar no banco traseiro com um dos homens e tirar o short para ser tocada. A outra menina, que estava no banco da frente, viu o suspeito abrir o zíper da calça e colocar o pênis para fora na tentativa de forçar ela a fazer um sexo oral.

Assustadas com a situação, as vítimas começaram a gritar e apanharam dos autores. Ambas foram abandonadas a pé no meio do escuro.

Ainda conforme o site, elas procuraram a Polícia Militar que fez rondas pela região e encontrou os homens. Para os policiais, a dupla negou o crime, alegando que as relações foram consensuais. Disseram ainda que as garotas não entraram a força no veículo.

Os dois foram presos em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e estupro qualificado.

