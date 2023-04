Adolescentes são amarrados e ameaçados por pistoleiros armados na fronteira

Quatro adolescentes foram amarrados durante a noite desta segunda-feira (3) após dois pistoleiros invadirem uma casa em Cerro Corá, distrito de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, região de fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. Armado, ele procurava por uma mulher chamada ‘Micheli’.

De acordo com o Ponta Porã News, dois homens chegaram e entraram no quarto dos adolescentes à procura de uma pessoa identificada como Micheli, que não morava no local.

Uma das vítimas, de apenas 15 anos, teria ainda sido intimidada com a arma sendo apontada para sua cabeça. Os quatro ficaram sobre constantes ameaças enquanto a residência era revirada.

Ainda conforme o site, a família mora na região há pouco tempo e alegaram desconhecer a mulher que a dupla procurava. O caso é investigado pelas equipes da polícia local.

