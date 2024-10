Adolescentes são baleados em troca de tiros com a polícia após roubarem carro

Três adolescentes, sendo um de 14 anos e dois de 15 anos, foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7) na cidade de Chapadão do Sul. Eles teriam roubado um carro no município de Aporé (GO).

Conforme as informações do site O Correio News, as equipes da PMR foram informadas que um Ford Fiesta, que havia sido roubado em Aporé, estava a caminho de Chapadão do Sul. Diante da situação, as equipes realizaram bloqueio na rodovia para tentar fazer a abordagem do veículo, porém, não tiveram sucesso.

Em fuga, o motorista do carro entrou no perímetro urbano da cidade, onde efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os policiais. A perseguição teve fim no cruzamento das Avenidas Santa Catarina e Rio de Janeiro, quando os militares conseguiram abordar os menores.

Ainda assim, houve um troca de tiros entre os autores e a guarnição. Os adolescentes foram alvejados em diversas partes do corpo, sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital municipal.

O caso deve ser investigado pelas autoridades locais.

