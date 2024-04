Adolescentes são presos depois de furtar caminhonete em fazenda

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos em flagrante pela Polícia Civil de Mundo Novo, eles estavam com uma caminhonete que havia sido furtada em uma fazenda.

Conforme informações da polícia, o veículo foi furtado na madrugada de segunda-feira (1°), em uma propriedade rural do município. A vítima percebeu o furto minutos depois e comunicou o fato à Delegacia local. Os investigadores iniciaram as diligências, para recuperar o veículo e identificar a autoria do crime.

Ainda na madrugada, os policiais civis descobriram que o veículo havia sido levado para o Paraguai. Em seguida, as autoridades paraguaias foram acionadas para dar apoio para recuperação da caminhonete, que foi apreendida pouco tempo depois no município de Salto del Guairá no Paraguai, cidade que faz fronteira com Mundo Novo.

Dois adolescentes também foram apreendidos na região fronteiriça e encaminhados para Delegacia de Polícia de Mundo Novo, onde confessaram o ato.

Eles foram autuados em flagrante pelo ato infracional ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pelo transporte de veículo para o exterior e majorado pelo repouso noturno.

Os dois adolescentes já possuíam histórico criminal pela prática de outros atos infracionais e nesse sentido. O delegado responsável pelas investigações, Alex Júnior da Silva, representou pelo internamento dos adolescentes, o que foi decretado pelo poder judiciário nesta terça-feira (2).

