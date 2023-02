Adultos e crianças que morreram em acidente na MS-040 são identificados

As vítimas do grave acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), na MS- 040, em Santa Rita do Pardo, eram da mesma família e foram identificados como Edson Cristofolini, a esposa Fernanda, os filhos do casal Híkaro e Heitor, e também Cassiano Cristofolini, pai de Edson.

De acordo com as informações iniciais, a família estava em uma caminhonete Ford Ranger e acabou atingindo a traseira de um caminhão boiadeiro na altura do km 200 da rodovia.

O acidente aconteceu em frente ao trevo de acesso a uma fazenda. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão e as circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Santa Rita do Pardo estiveram no local. Os corpos foram removidos para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A família seria de Pouso Redondo, em Santa Catarina, mas estaria vivendo em Rio Negro, interior de Mato Grosso do Sul.

