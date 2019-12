Aeronave cai na região metropolitana de SP

Jônathas Padilha, com informações do R7

Uma aeronave bimotor, modelo King Air, que estava desaparecida caiu durante a manhã desta segunda-feira (2) na Serra da Cantareira, região metropolitana da cidade de São Paulo.

O avião saiu do aeroporto de Jundiaí, interior do estado, ás 5h50 em direção ao aeroporto Campo de Marte, zona norte da cidade, e desapareceu na metade do caminho.

O acidente ocorreu na mata da estrada Santa Inês na Serra da Cantareira, não há informações sobre o motivo da queda da aeronave e se teria mais alguém com o piloto.

O corpo de bombeiros foi acionado pela Aeronáutica após perderem o contato com o piloto.

A corporação informou que encontrou no local a caixa preta e um corpo, já encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima não teve sua identidade revelada.

