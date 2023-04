Aeronave com políticos paraguaios faz pouso forçado na fronteira

Uma aeronave monomotor precisou fazer pouso forçado em uma área de mata localizada próximo a cidade de Concepción, distante aproximadamente 280 quilômetros da fronteira do Paraguai com o Brasil através de Mato Grosso do Sul. Além do piloto, quatro políticos paraguaios eram transportados.

Conforme as informações iniciais, o piloto acabou tendo fratura em um dos braços e por sorte os passageiros conseguiram sair ilesos do pouco forçado. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Entre os passageiros estavam o líder do Partido Colorado Luis Rodriguez, o candidato a governador do departamento do Alto Paraguai, Domingo Vera, Stiven Ramos e Oscar Gomez.

As equipes policiais investigam qual teria sido o problema apresentado na aeronave.

