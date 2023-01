Menino tentava pegar bola dentro do açude quando morreu afogado

Após a morte do bebê identificado como Taylor Gael Norberto Clark de 1 ano e seis meses que se afogou em um açude de uma fazenda próxima a Campo Grande, os pais realizaram a ocorrência dos fatos na 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.



O pai, a mãe e a tia foram até a polícia onde o caso foi registrado como morte a esclarecer. De acordo com a família, Taylor teria entrado no açude para pegar uma bola com o qual brincava com o primo, também menor.

A tia do menino e o primo passaram as festas de fim de ano na casa da criança e voltaram hoje para Campo Grande, quando o menino desapareceu pelo que pode ter sido uma hora, os pais entraram em contato com a tia para avisar, o primo de Taylor então, ao ouvir sobre o sumiço, avisou que ele podia estar tentando pegar a bola que havia caído no lago no dia anterior, enquanto os dois brincavam.



O lugar estava mais fundo, e quando os pais da criança apareceram, ele já estava boiando. A família dirigiu com Taylor até a CRS Coophavilla, mas o bebê já estava sem vida. Os pais e familiares estão extremamente abalados com a situação.

