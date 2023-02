Africano em situação de rua é espancado em Campo Grande

Um africano, identificado como James Madhere, vivendo em situação de rua, foi espancado com socos e pontapés por dois suspeitos no final da tarde de domingo (12) na rua Paissandu, no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois suspeitos fizeram a ligação para o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para fazerem o atendimento da vítima, que se encontrava com alguns ferimentos após ser agredido por um rapaz.

Com a presença da Polícia Militar, o africano conseguiu relatar que vem sendo constantemente agredido pelos suspeitos e que há algumas semanas foi esfaqueado por um deles na região do estômago, provocando um corte profundo.

Ao ser atendido, ele contou estar com dores no ferimentos no abdômen e aceitou ser encaminhado para uma unidade de saúde pelos militares dos Bombeiros, onde permanece em observação.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia para prestarem esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também