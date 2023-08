Agems monitorará transporte coletivo em tempo real

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), em parceria com o Projeto Cidadão Integrado, desenvolveu um inédito trabalho de monitoramento e fiscalização das rodovias no Estado.

“A Agems junto com o Governo do Estado, segue nesse progresso, assegurando que as estradas do estado se tornem ainda mais seguras, eficientes e confiáveis para todos os que nelas trafegam”, explicou o diretor-presidente da agência, Carlos Alberto de Assis.

Sendo a única agência estadual no país a ter uma assessoria militar, a Agems conta com tecnologia de ponta, além de câmeras de segurança instaladas ao redor da sede do órgão na Capital e em pontos estratégicos no estado, garantindo um monitoramento constante e em tempo real das rodovias.

O chefe da Assessoria Militar da Agems, o Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, explica que essa colaboração permite a integração dos esforços das forças de segurança com a tecnologia de monitoramento da Agência de Regulação.

“Com acesso direto às imagens e informações em tempo real, a assessoria militar em conjunto com as Forças de Segurança tem o poder de tomar medidas imediatas em caso de incidentes, acidentes ou situações suspeitas nas rodovias envolvendo o transporte de passageiros”, afirmou.

