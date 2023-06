AGORA: Acidente entre caminhão e Kwid mata uma pessoa no minianel na BR-163, na Capital

Campo Grande amanheceu a quinta-feira (29) com o registro de um grave acidente na região do minianel, na saída da BR-163, no qual resultou na morte de um motorista que estava em um veículo de passeio, um Renault Kwid, que teria se acidentado com um caminhão.

Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem, o motorista ficou preso nas ferragens do carro e não suportou os ferimentos, falecendo antes mesmo da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme a apuração, o veículo de carga pesada seria um caminhão boiadeiro, que teria invadido a pista contrária e provocado o acidente. Porém, a confirmação só será possível após os trabalhos da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que foi solicitada por se tratar de uma rodovia federal.

O condutor do caminhão, no entanto, não teria sofrido nenhum tipo de ferimento e permaneceu pelo local.

A reportagem segue acompanhando o desdobramento da ocorrência e tenta confirmar a identificação da vítima.

