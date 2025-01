AGORA: Caminhoneiro morre após encontro com travesti e homem em motel da Capital

Jeferson Pontes Barbosa, de 33 anos, morreu na área de saída do Motel Dyamante, localizado na Avenida Tiradentes, Vila Taveiropolis, em Campo Grande, durante a tarde desta quarta-feira (8). Uma travesti e um homem, que o acompanhavam, acabaram sendo detidos pelas autoridades.

Conforme o apurado pelo JD1, o caminhoneiro teria parado seu veículo no Posto Caravágio, pegado um veículo de aplicativo e ido até a casa da travesti, para então os dois irem até o motel.

Instantes depois de chegar, uma terceira pessoa chegou ao local e os três ficaram algumas horas no quarto. Em determinado momento, Jeferson ligou para a Polícia Militar dizendo que ‘funcionários do motel estavam lhe agredindo’, porém, segundo as informações policias, os autores das agressões eram os companheiros da vítima.

Quando as viaturas chegaram ao local, o homem já estava sem sinais vitais. Ainda de acordo com PM, os suspeitos teriam contado que Jeferson estava fazendo uso de drogas durante a ‘festinha’ no motel.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas puderam apenas constatar o óbito do homem. A suspeita é que Jeferson tenha tido uma overdose.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também