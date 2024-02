AGORA: Casal morre após carro bater em carreta na BR-163, em Campo Grande

Um casal, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (24), no anel rodoviário da BR-163, em Campo Grande. O veículo teria colidido contra uma carreta, carregada com bebidas, na altura do km-470.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), repassadas ao JD1, as vítimas estavam em um Honda City, seguindo sentido Cuiabá quando acabaram colidindo contra o veículo pesado.

Aos policiais, o condutor da carreta, de 67 anos, informou que saia de um posto de combustíveis localizado nas proximidades quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo. Ele teria parado alguns metros a frente para ver o que aconteceu, quando descobriu do acidente.

Equipes da CCR MSVias trabalham no local fazendo o uso de um desencarcerador para fazer a liberação dos corpos das vítimas, que acabaram ficando presos as ferragens.

