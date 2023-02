AGORA: Corpo é encontrado com várias perfurações na cabeça no Leblon

Um homem, não identificado, mas com aproximadamente 28 anos de idade, foi encontrado morto com várias perfurações na cabeça e sangue saindo dos ouvidos na Rua Tupi, no bairro Leblon, na tarde desta sexta-feira (17).

O corpo foi encontrado em um terreno com matagal, próximo da esquina com a Rua Potiguaras, por uma vizinha que mora próxima do local. Ele não carregava nenhum documento que possibilitasse sua identificação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava ferimento de objeto pontiagudo e aparenta ter morrido cerca de 4 a 6 horas atrás.

A Polícia Militar está no local aguardando a chegada do legista.

