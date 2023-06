AGORA: Criança de 3 anos morre ao ser jogada de carro durante acidente na BR-262

Uma criança, de apenas 3 anos, morreu após ser lançada para fora do carro durante um grave acidente na noite desta terça-feira (20), na BR-262, entre as cidades de Campo Grande e Terenos.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o acidente envolveu três veículos, sendo um Ford Escort, um Volkswagen Gol e um caminhão baú. A vítima estava sem cinto de segurança no Escort, quando o acidente aconteceu.

A dinâmica inicial aponta que o Escort seguia sentido Terenos/Campo Grande quando ao fazer uma curva, por motivos ainda a serem investigados pelas equipes policiais, o motorista acabou invadindo a pista contrária. Na ação, o veículo colidiu frontalmente contra o Gol que seguia na direção oposta, atingindo em seguida o caminhão baú.

Por conta do impacto, a criança [que estava sem cinto de segurança] foi projetada para fora do carro. Ela caiu às margens da rodovia, em um 'bueiro' no sistema de escoamento de água da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a criança já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local. Os militares socorreram o motorista da Escort em estado grave, com diversas lesões pelo corpo. A terceira passageira do carro teve fratura exposta em uma das pernas.

Os condutores dos outros dois veículos envolvidos não tiveram ferimentos. Equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Técnica estiveram no local para fazer o atendimento inicial da ocorrência, que deve ser investigada.

