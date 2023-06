AGORA: Falso motorista de aplicativo assalta e sequestra mulher na Capital

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi obrigada a passar R$ 50 mil e teve sua amiga ‘sequestrada’ por um falso motorista de aplicativo, em Campo Grande. O caso teria acontecido nesta terça-feira (27) e está sendo investigado pelas equipes da Polícia Militar.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, a vítima estava indo sacar o valor com a amiga quando as duas foram abordadas pelo falso motorista de aplicativo que ‘sabia’ sobre o montante que a mulher mantinha guardado no banco.

Em determinado momento, durante a corrida, o homem anunciou o assalto e levou a mulher até a Caixa Econômica Federal para os R$ 50 mil fossem transferidos. Após pegar o dinheiro, o suposto autor teria fugido, levando a amiga da vítima como refém.

A mulher, que foi lesada na ação, acionou as equipes da Polícia Militar. Ela será encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde prestará maiores esclarecimentos sobre o caso.

A reportagem apurou ainda que uma equipe do GARRAS (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), fazendo diligências para esclarecer o caso, que ainda está em andamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também