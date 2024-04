AGORA: Grave acidente deixa pessoas mortas na BR-163, próximo a Anhanduí

Um gravíssimo acidente de trânsito, logo nas primeiras horas da manhã, desta quarta-feira (10), deixou pessoas mortas na rodovia BR-163, próximo ao distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

O número de vítimas fatais ainda é incerto, mas a princípio, pelo menos duas mortes estão confirmadas. A reportagem do JD1 Notícias acompanha o desenrolar do caso e tenta confirmar com as autoridades o número exato de óbitos decorrentes da colisão que envolveu pelo menos quatro veículos.

O acidente aconteceu no trecho entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul. Segundo informações do site Alvorada Informa, a colisão envolveu uma carreta bitrem, outra carreta carregada com suínos, um caminhão baú e um veículo de passeio, Chevrolet Ônix.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, é quem atendeu o local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também está pelo local apurando as circunstâncias do acidente.

Polícia Civil e Polícia Científica também estarão presentes no local.

