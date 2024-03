AGORA: Homem Ã© baleado e dirige atÃ© a UPA Coronel Antonino para pedir socorro

Homem, ainda não identificado, foi baleado várias vezes durante a negociação de uma casa na tarde desta sexta-feira (1°), na região do Jardim Seminário, em Campo Grande. Mesmo ferido, ele dirigiu até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde aguarda transferência para a Santa Casa.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1 Notícias, as equipes da Polícia Militar fazia patrulhamento pela região quando passou pela UPA. Ao falar com o guarda civil da unidade, foram informados a respeito da ocorrência.

Em conversa com a esposa da vítima, os militares foram informados de que ele saiu de casa para negociar um imóvel. Porém, por motivos ainda não identificados, ele acabou sendo alvejado por quatro disparos, sendo um no rosto, outro no peito e outros dois espalhados pelo corpo.

Depois de ser baleado, ele pegou o veículo e dirigiu até a UPA, onde está aguardando ser transferido para a Santa Casa. A Polícia Militar está atendendo a ocorrência neste momento, tentando realizar as apurações iniciais sobre o caso.

Em breve mais informações.

