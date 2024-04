AGORA: Homem é encontrado morto em poça de lama

Homem, ainda não identificado, foi encotrado morto dentro de uma poça de lama durante a manhã desta terça-feira (2), na Fazenda São Joaquim, localizada na área rural da cidade de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações iniciais, o corpo foi encontrado por populares, com a barriga para baixo e parcialmente encoberto pela água, turva por conta do bairro.

As autoridades policiais teriam sido acionadas para ir até o local, onde fariam o isolamento da área, segundo o site Ribas Ordinário.

